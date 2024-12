Metropolitanmagazine.it - I Rolling Stones entrano nel mondo del beauty: il loro primo profumo è già cult

Non è mai troppo tardi per sorprendere il, e ilo sanno bene. Dopo sei decenni di successi musicali, la leggendaria band britannica guidata da Mick Jagger e Keith Richards debutta neldella bellezza con la sua prima fragranza esclusiva: RS No.9 Eau de Parfum.Ilanciano il(sì, non è mai troppo tardi)RS No.9 è molto più di un semplice: è un tributo all’iconico stile e alla grinta senza compromessi che irappresentano. Creato in collaborazione con Nirvana Brands e Bravado, questounisex è disponibile in una bottiglia in edizione limitata, caratterizzata da un design unico. Solo 999 flaconi numerati saranno prodotti, ognuno ornato dal celebre logo della band: la linguaccia disegnata da John Pasche nel 1970.