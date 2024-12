Ilgiorno.it - Fanno esplodere due centraline: in tilt le luminarie

Accertamenti in corso per individuare i responsabili dell’esplosione a due contatori elettrici che danno corrente alleinstallate in via Cavour. Ignoti, secondo una prima ricostruzione, avrebbero utilizzato dei grossi petardi infilandoli nei contatori, di fronte ai giardinetti Pascoli, per provocarne la forte esplosione. L’impatto è stato così violento da mandare in frantumi anche parte del muro. I vandali hanno poi preso i contatori e li hanno gettati lungo la via, hanno fatto saltare anche un cestino e staccato un tubo di alimentazione della pista di pattinaggio. Enel e l’operatore, che organizza in sinergia con il Comune gli eventi natalizi, sono intervenuti in modo tempestivo e sono riusciti a ripristinare tutto consentendo lo svolgimento, domenica, degli appuntamenti in programma.