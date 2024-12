Esplosione a Calenzano identificata un’altra vittima | è un 57enne residente a Prato

Leggi su Corrieretoscano.it

– C’èpratese fra quelle del disastro didel 9 dicembre. È ilCarmelo Corso, originario di Catania maa Paperino.Dipendente del Raggruppamento autotrasportatori toscani lascia la moglie e due figli. Nella serata del 9 era stato identificato il corpo di Vincenzo Martinelli, autotrasportatore di 51 anni originario di Napoli. Sono stati ritrovati entro la mattinata del 10 gli altri dispersi, facendo così salire a cinque il numero ufficiale delle vittime. Sono un operaio originario della provincia di Novara di 49 anni, un operaio nato in Germania ma dalle origini italiane di 45 anni e infine un operaio nato a Matera di 45 anni.Due i ricoverati, in condizioni gravissime, al centro grandi ustionati di Pisa. Un altro è a Careggi in terapia subintensiva.