Erdogan | Siria sia governata dai siriani

In un colloquio telefonico con il segretario Nato Rutte,il presidente turcoafferma di "aver difeso l'intetegrità territoriale e la stabilità dellafin dal primo giorno della guerra civile".E avverte:"Ladeve esseredaini". Poi, in tv:"Siamo al fianco del popolono. Non permetteremo chesia divisa". La Turchia condanna l'incursione militare israeliana nella zona cuscinetto del Golan,al confine con la:"Mentalità di occupazione".Potranno tornare in Turchia 20 mila rifugiati al giorno.