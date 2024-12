Justcalcio.com - El Como di Cesc Fábregas, contro le corde: “Quando non vinciamo non sono felice, non dormo… mi arrabbio”

2024-12-09 17:28:32 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Lui Come il 1907 DiFabregas sta vivendo il momento più delicato daè iniziata la stagione. Questa domenica, sotto una tempesta di pioggia e vento che ha complicato la partita, ha detto lo stesso, hanno pareggiato (2-2) in casa del Venezia. Enove le partite consecutive senza vittorie dei Longobardi. La sua ultima vittoria, infatti, risale al 29 settembre. Un 3-2l’Hellas Verona.La classifica non mente: il1907 è a un passo dalla retrocessione e potrebbe cadere oggi se il Monza battesse l’Udinese.cinque sconfitte e quattro pareggi in quel viaggio nel deserto che hanno vissuto dall’inizio del percorso.