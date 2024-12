Ilfattoquotidiano.it - Dona un panettone a tutti i senzatetto del centro ma precisa: “Voglio restare anonimo, non voglio che chi mi conosce pensi al mio gesto come un modo per farmi pubblicità”

Parlando con il Corriere della Sera si è definito “una persona normale, che vive del suo lavoro” e hato di non voler “essere frainteso, che chi mipossa pensare al mioa unper”. Stiamo parlando di unsignore che hato una ogni clochard che vive in piazza Duomo a Milano e lo ha fatto all’alba dell’8 dicembre.Un giorno speciale per lui perché,ha raccontato, da anni raggiunge il cuore del capoluogo meneghino parcheggiando in piazzale Loreto e andando a piedi: “Ogni volta che andavo, sul tragitto da corso Buenos al Duomo, il mio sguardo si soffermava sui clochard che trovavo su quasi tutto il percorso. Mi limitavo a fare l’elemosina. Loro erano svegli, nelle loro ‘postazioni’ sui marciapiedi. Nel 2019 sono andato a servire un pranzo per gli ospiti della Comunità Sant’Egidio, in una chiesa in via Solferino.