Disturbi dell'alimentazione. C'è l'allarme per i giovani

Una struttura di cui c’era un grande bisogno, in un tempo in cui isono sempre più fragili. La struttura riabilitativa ’Torre dei Germogli’ affronta idel comportamento alimentare negli adolescenti, in convenzione con il servizio sanitario nazionale e una organizzazione aperta a tutto il territorio nazionale. Oggi le richieste di ricovero di casi molto seri sono continue e sempre in aumento, come spiega il presidente della Torre dei Germogli, Mario Volpini: "La nostra cultura sanitaria assistenziale è spostare l’attenzione dalla malattia alla salute, utilizzando le capacità innate di autoguarigione e sfruttando strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale per facilitare il percorso di recupero". Nella sostanza, si punta sulle risorse straordinarie che ogni adolescente ha, che possono essere rafforzate attraverso un supporto adeguato e condizioni favorevoli.