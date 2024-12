Terzotemponapoli.com - Bucchi: “Contro la Lazio occorrevano i migliori Kvaratskhelia e Lukaku”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Cristian, ex attaccante azzurro e oggi allenatore, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue parole ai microfoni della radio.: “In attacco devono dare qualcosa in più i calciatori che saltano l’uomo“Così l’ex attaccante: “E’ indubbio che quando davanti trovi squadre organizzate, che sanno chiudersi e difendere bene servono le giocate individuali.laoccorreva avere al meglio. In attacco devono dare qualcosa in più i calciatori che saltano l’uomo, i giocatori che accendono la partita, insomma. Se giochi in modo sempre lineare senza saltare l’uomo diventi prevedibile. Per questo Conte ripone fiducia nei vari Kvara, Neres e Politano.“suContinua l’ex Napoli: “deve essere il terminale offensivo di una manovra corale.