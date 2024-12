Ilgiorno.it - Brucia il tetto. Famiglia senza casa

L’incendio delin legno si estende all’intera abitazione e unaresta. Drammatica esperienza per unadi Castiglione D’Adda residente in via Cavour. Si tratta di tre adulti e due minorenni che, dalle 19.30 di domenica sera, sono stati evacuati dalla propria abitazione a causa di un incendio. Fortunatamente nessuno di loro si è ferito o è rimasto intossicato, ma il nucleo familiare ha dovuto cercare un’altra sistemazione. Dopo una notte di lavoro per spegnere le fiamme, infatti, i vigili del fuoco hanno dichiarato lainagibile. Inizialmente il fuoco, presumibilmente partito dalla canna fumaria dell’immobile, ha lambito ilin legno. Poi si è gradualmente esteso a tutti i tre piani dell’abitazione, lasciando dietro di sé moltissimi danni. Per spegnere l’incendio, inizialmente sono intervenute squadre del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario dilpusterlengo, con una autopompa e due autobotti, oltre all’autoscala.