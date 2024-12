Anteprima24.it - Benevento, via libera al Bilancio di previsione dalla Giunta

Tempo di lettura: < 1 minutoLa, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato viastamane ildi previsione 2025-2027. “Come già accaduto lo scorso anno – spiega l’assessore Maria Carmela Serluca illustrando il provvedimento – anche stavolta abbiamo centrato l’obiettivo di approvare il Previsionale prima della fine dell’anno. In questo modo la capacità di spesa, gestione e programmazione potrà essere più snella, coordinata ed efficace per tutti i settori dell’Ente”. “Il potenziamento della dotazione organica dell’Ente è stato tutelato attraverso l’appostamento indi congrue risorse per le nuove assunzioni. Il documento contabile salvaguarda le principali mission e attività amministrative dell’Ente, quali la tutela delle fasce vulnerabili attraverso politiche di welfare comunale, la cura del verde e del decoro urbano, la sicurezza degli edifici scolastici.