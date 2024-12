Inter-news.it - Bayer Leverkusen come l’Inter, la scelta su Schick: probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Ilsi prepara ad affrontarenella sesta giornata della Champions League, una sfida cruciale per entrambe le squadre nel nuovo formato a girone unico. Di seguito lasu Patricke ladei tedeschi. GARA IMPORTANTE – Ilguidati da Xabi Alonso, arrivano a questa partita in un momento di grande forma, occupando il terzo posto in Bundesliga e vantando un’imbattibilità europea che dura da due anni. L’ultima sconfitta in Champions League risale infatti al 2022 contro il Porto, su un gol di Mehdi Taremi, oggi attaccante del. Ilha impressionato sia in campionato che in Europa. In Bundesliga, è a soli tre punti daln Monaco, che ha recentemente eliminato dalla Coppa di Germania, dimostrando la crescita sotto la guida di Alonso.