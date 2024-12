Anteprima24.it - Atripalda piange Gianfranco Luciano, il dolore della comunità

Tempo di lettura: 2 minutila scomparsa di. Nella giornata di lunedì non si era visto per la cittadina sulle rive del fiume Sabato, da qui l’allarme del sindaco Paolo Spagnuolo poi la scoperta fatta dalla Polizia Municipale. Il corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza del convento di Rampa San Pasquale.era conosciuto ade non solo. Era uno storico di tifoso dell’Avellino apparteneva al gruppo Southern.“Nella tarda serata di oggi (ieri, ndr.) ci ha lasciato, deceduto nella sua stanza del convento di rampa San Pasquale – scrive la fascia tricolore – Il corpo diè stato rinvenuto dalla Polizia Municipale, intervenuta su mia sollecitazione perchè preoccupato dalla sua assenza dalla Piazza nella giornata odierna.