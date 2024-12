Bergamonews.it - Atalanta-Real Madrid, le formazioni ufficiali: panchina per Retegui, tandem CDK-Lookman

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ledi: Gasperini rinuncia a Hien in difesa per fare posto a Kossounou e Djimsiti con Kolasinac, Pasalic nel tridente con De Ketelaere e, ladi:Ancelotti ritrova Vinicius dal primo minuto in avanti con Bellingham e Mbappé, Brahim parte titolare, Tchouaméni arretra in difesa, Modric in, le(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere,. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Toloi, Godfrey, Zappacosta, Palestra, Brescianini, Samardzic, Zaniolo,(4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Ceballos; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappé.