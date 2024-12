Linkiesta.it - Anche l’Italia ha deciso di sospendere le richieste di asilo dei siriani

hadi bloccare ledidei, aggiungendosi a una lunga lista di Paesi europei che hannodi chiudere le loro porte dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad.Il Viminale congelerà tutti i procedimenti pendenti, sin qui accolti quasi in automatico, trattandosi di cittadini provenienti da un Paese in guerra. La decisione è arrivata lunedì 9 dicembre dopo un vertice a palazzo Chigi convocato dalla premier Giorgia Meloni, col ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i responsabili di Difesa e Interni, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, il sottosegretario delegato alla sicurezza, Alfredo Mantovano, e i vertici dei servizi segreti. Matteo Salvini, che non era presente al vertice, non avendo deleghe in materia, ha però detto la sua al Tg2, augurandosi una «sospensione di Schengen», ovvero lo stop alla libera circolazione in Europa per controllare chi si sposta «da una zona ad alta densità terroristica».