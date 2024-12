Ilfattoquotidiano.it - Amici di penna nel 2024: un legame che supera il tempo e la tecnologia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Siamo nel, immersi in un mondo iperconnesso in cui bastano pochi clic per inviare un messaggio dall’altra parte del globo. Eppure, esistono ancora associazioni dedicate a un’attività speciale e un po’ nostalgica: trovaredi(in inglese “pen friends”). Per i bambini, questa esperienza può essere un’avventura straordinaria! Ecco perché:Un tuffo in altre cultureScrivere a un coetaneo di un altro paese permette ai più piccoli di scoprire tradizioni, abitudini e prospettive diverse dalle loro. È un modo per aprire una finestra sul mondo senza muoversi da casa, favorendo tolleranza e curiosità.Migliorare una lingua stranieraCorrispondere in un’altra lingua è un modo divertente e autentico per praticarla. Non si tratta solo di grammatica e vocaboli: con ogni lettera, i bambini imparano a comunicare davvero, sperimentando il piacere di farsi capire e di comprendere l’altro.