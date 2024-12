Thesocialpost.it - Alberi crollati e famiglie sfollate: emergenza maltempo in Italia, forti disagi

In Emilia Romagna, nelle ultime ore, si sono verificati allagamenti in scantinati, box auto e sottopassi, oltre a strade interrotte da frane ecaduti, a causa di una forte ondata diche ha interessato principalmente le aree romagnole tra Forlì e Cesena. Durante la notte tra lunedì e martedì e nelle prime ore di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre un centinaio di interventi.
Le località maggiormente colpite includono Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli, dove si segnalano numerosi allagamenti di edifici interrati e vie di comunicazione. I pompieri sono stati impegnati per diverse ore con idrovore e pompe per drenare le zone allagate.