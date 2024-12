Panorama.it - ADHD: una sfida che trova spazio anche nei videogiochi

Descritto per la prima volta nel 1845 dal medico Heinrich Hoffman nel libro The Story of Fidgety Philip e riconosciuto ufficialmente come problema medico nel 1902 grazie alle conferenze di Sir George F. Still presso il Royal College of Physicians di Londra, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, meglio noto come, è oggi uno dei disturbi neuropsichiatrici pediatrici più diffusi.L’è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività che si manifesta con difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e della regolazione dell’attività motoria. Alla base vi è l’incapacità di regolare il comportamento in funzione del tempo, degli obiettivi personali e delle richieste dell’ambiente circostante. Particolarmente impattante nell’età dello sviluppo, tale problema ostacola l’adattamento sociale e la gestione delle relazioni interpersonali.