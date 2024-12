A questo punto ve lo dico Ballando con le stelle Alberto Matano e il dopo Mariotto | il conduttore confessa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tirato in ballo come possibile nuovo giudice dicon lerisponde. Lo ha fatto ad Adnkronos ed i commenti sono subito fioccati. Il casosta tendendo banco ormai da dieci giorni, la versione ufficiale sulla sua fuga l’aveva data,il giudice, Massimiliano Ossini. “Mi hanno raccontato che è dovuto andar via perché la domenica doveva inviare 17 abiti per gli Emirati e credo ci sia stato un incidente, non solo la sarta malata ma avevano anche versato del caffè sopra. Questi abiti valevano centinaia di migliaia di euro”.>> “Cosa ha fatto davvero”.con le, Milly Carlucci parla della sua fugaMilly Carlucci, da parte sua, raggiunta dal Corriere della Sera aveva lasciato presagire che non ci fossero troppe speranze di rivedere Guillermo in studio.