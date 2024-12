Ilgiorno.it - Vacanze invernali in Valtellina, non solo piste da sci: ecco la terra delle mille possibilità

Aprica (Sondrio) – La vacanza invernale, in, va di pari passo con la neve, le cose buone da mangiare e paesaggi incantati. Ma non: vi è spazio per il termalismo, i luoghi d’arte e le gite alla scoperta del territorio. Se ieri a Tirano è stato acceso l’albero di Natale dedicato alle Olimpiadidel 2026, l’unico in loco ad avere le palline dedicate a Milo e Tina (le Mascotte di Milano Cortina), anche nel resto del territorio non mancano le opportunità di distrazione, divertimento e sport. Per gli appassionati di sci le proposte sono davvero tantissime: a cominciare da quelle di Aprica, dove si potrà sciare lungo la pista illuminata più lunga d’Europa: la Super Panoramica del Baradello, che con i suoi sei chilometri offrirà emozioni a non finire di giorno e si notte.