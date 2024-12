Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 20:10

dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nell’apertura ha paura di oggi a Firenze in tutta la città per un drammatico boato avvenuto nella mattinata ad andare a poco uno stabilimento Eni che si trova a Calenzano a poche centinaia di metri dalle abitazioni grande paura tra la gente con centinaia di telefonate ai vigili del fuoco Sul posto 118 e tutte le forze dell’ordine ci sono morti e feriti e Dispersi le forze di Protezione Civile sono impegnati sul campo senza sosta dalla mattinata gli esseri malattia misteriosa in Congo è arrivato un primo bilancio dello MS Tra il 24 ottobre e 5 dicembrela zona sanitaria della Repubblica Democratica del Congo ha registrato 406 casi di una malattia non Diagnostica a tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti di decessi sono stati 31 il segnale all’organizzazione Mondiale della sanità La maggior parte dei casi riguarda bambini di età sotto i 5 anni L’aria è remota con accesso ulteriormente ostacolato dalla stagione delle piogge il bilancio ufficiale rischia quindi di essere ancora approssimativo Intanto è stato ricoverato nei giorni scorsi a Luca Al Giardinetto un uomo di rientro dal Congo che presentava sintomi influenzali potenzialmente riconducibile la malattia che sta colpendo la regione del paese africano il paziente è stato ricoverato nell’ospedale di San Luca l’uomo rientrato a Lucca lavora in Kong a 700 km dalla zona dove è stato documentato il popolo aveva febbre e anemia ma ad oggi non c’è pericolo di contagio in Austria hanno ritirato stamattina hai campione del paziente ricoverato i campioni prelevati fanno sapere punti sanitarie saranno analizzati dall’istituto superiore della sanità che mi ha Margot mento gli Stati Uniti la girandola nato cioè non trattati giustamente l’avvertimento arriva da Donald Trump intervistato da ebay.