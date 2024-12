Ilrestodelcarlino.it - Turbolenze a Palazzo del Popolo: Silvetti valuta cambiamenti nella giunta

Ledelci sono, eccome. Forse inevitabili per unaa guida centrodestra che, per la prima volta, si cimenta con la guida della città senza più a stazionare sui banchi dell’opposizione. Problemi che, stando agli spifferi della sede comunale, non porteranno sicuramente a nessun rimpasto "natalizio". Insomma tutti gli assessori potranno assaporare il panettone senza scossoni. Ma questo non vuol dire che il primo cittadino, Daniele, non sia intenzionato a registrare il motore politico-amministrativo. I ben informati parlano di un nuovo faccia a faccia tra il sindaco e la sua, semmai con incontri singoli con ogni assessore, per fare il punto dei rispettivi settori di competenza e vedere se sia necessario ricalibrare qualche intervento. Un scenario che si era verificato anche qualche mese fa, portando, alla fine, a rasserenare gli animi all’interno dell’esecutivo.