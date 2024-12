Sport.quotidiano.net - Successo che vale doppio. Mele e Ben Saed, colpi da maestri. Poi il Progresso resiste in dieci

Sammaurese 12 SAMMAURESE: Pozzer, Scanagatta (14’ st Beconcini), Morri, Ferrani, Bolognesi, Nisi (14’ st Bonandi), Manuzzi (39’ st Forte), S. Maltoni (39’ st Misuraca), Gaetani, Pacchioni, Deshkaj (14’ st Gningue. All. Protti.: Cheli, Ferraresi,, Ben, Dandini (18’ st Bellisi), Sansò, Corsani, Carrozza (34’ st Cavazza), Matta, Pinelli (22’ st Baccolini), E. Maltoni (47’ st Cestaro). All. Marchini. Arbitro: Oristanio di Perugia. Reti: 35’ pt, 13’ st Ben, 29’ st Getani. Note: espulso Ferraresi al 42’ st per somma di ammonizioni. Ilda parte sua recita al meglio il ruolo della squadra che vuole salvarsi: sapendo di non avere grande dimestichezza col gol sfruttato con due difensori due calci piazzati, stringe i denti e difende allo strenuo un risultato che pesa moltissimo.