Anteprima24.it - Sos furti, task force dei sindaci dei Picentini: “Necessario intervenire subito con un controllo congiunto del territorio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“con une capillare delattraverso la collaborazione tra Forze Armate, forze di Polizia e Polizia Locale”. Scrivono così, chiedendo l’intervento della Prefettura, in una missiva congiunta indirizzata al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, idei comuni dei, circa la continua e crescente ondata dinelle abitazioni, di truffe e raggiri, in aumento suldell’entroterra salernitano.“È nostro compito dotare le città degli strumenti necessari per garantire la sicurezza – scrivono nero su bianco idei Comuni di Acerno, Giffoni Valle Piana, Olevano Sul Tusciano, Castiglione dei Genovese, Montecorvino Pugliano, Giffoni Sei Casali, Montecorvino Rovella e San Mango Piemonte.