Ilfattoquotidiano.it - Siria, le ragioni della caduta fulminea del regime di Assad: dal ruolo di intelligence esterne all’inconsistenza dell’esercito

È difficile stabilire dove sia il baricentro, nello spettro diche hanno determinato ladeldi Bashar Al, in. La sorprendente rapidità dell’avanzata di Hayat Tahrir Al Sham (HTS) si deve senza dubbio alla accresciuta professionalizzazione dei miliziani in questi anni di asserragliamento nella provincia di Idlib, ma ciò non sarebbe bastato, in assenza di altri due elementi: ildell’militare di altri Paesi (Turchia? Israele?) nel facilitarla e soprattutto la totale inconsistenzalealista, a cui vanno probabilmente aggiunti l’indebolimento militare iraniano (e del suo alleato libanese, Hezbollah) e il graduale alleggerimento dell’impegno russo. E forse anchepredilezione russa per Alcome unico garante possibile dei propri interessi militari (la base di Tartous).