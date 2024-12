Ilgiorno.it - Sentenza attesa al Tribunale di Monza per il caso dei permessi di soggiorno illeciti

Parola ai giudici per laoggi aldiper il processo sul presunto business del rilascio o il rinnovo illecito deidi. La Procura diha già chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione ciascuno per l’ex finanziere monzese Alessandro De Domenico (ora coinvolto nell’inchiesta per truffa allo Stato per i finanziamenti sospetti di Banca Progetto) e per il sovrintendente della polizia di Stato in servizio all’ufficio immigrazione del Commissariato di Greco Turro a Milano Giovanni Alongi e la condanna a 1 anno e mezzo di reclusione per due egiziani a loro volta imputati. Il finanziere è anche accusato di corruzione e abuso d’ufficio per una bustarella da 150 euro offerta dalla titolare di un ristorante cinese a(che è a sua volta imputata in un processo parallelo e che sostiene si trattasse di un regalo per la figlia dell’imputato che compiva gli anni) e altri regali offerti da commercianti dagli occhi a mandorla che, secondo l’accusa, venivano avvertiti di controlli delle Fiamme gialle nei loro locali e negozi.