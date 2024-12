Tvplay.it - Scegliamo Il MIGLIOR ALLENATORE Della STORIA Della SERIE A con Emiliano VIVIANO

Leggi su Tvplay.it

Live su TVPlay è nato il dibattito legato alitaliano nellaA:ha detto la sua ai nostri microfoni In diretta conabbiamo analizzato le parole di Costacurta su Inzaghi ed espresso, a parere dei nostri talent, ildel campionato italiano diA: da Trapattoni ad Allegri, ecco le scelte che sono state fatte.Un dibattito su alcuni dei più grandi tecnici che sono passati nel nostro campionato. Citati anche Luciano Spalletti, vincente con il Napoli, e Simone Inzaghi, con l’Inter. Oltre che Lippi e Capello. Nel video pinnato in alto l’estratto completodiretta andata in onda sul canale Twitch di TVPlay.L'articoloIlA conproviene da TvPlay.