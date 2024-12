.com - Roma, anziana salvata da auto in fiamme in A1: l’intervento dell’agente fuori servizio

Presa per un braccio e portata via dalle. Un intervento eroico quello di Idajet, poliziotto diche ieri, domenica 8 dicembre,, si è fermato instrada per salvare unadonna in grave pericolo. L’agente del commissariato Cristoforo Colombo stava tornando nella Capitale dopo un weekend a Potenza con i familiari, quando si è imbattuto nell’incidente stradale.daininstrada:Il poliziotto stava viaggiando sull’strada A1, intorno alle 13.30, quando poco prima dell’uscita di Caianello ha visto in lontananza, un’ribaltata al centro della carreggiata e avvolta dal fumo. Idajet non ha esitato un attimo e si è accostato all’, parcheggiando con attenzione in modo tale da chiudere una corsia per operare in sicurezza ed evitare ulteriori incidenti.