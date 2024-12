Spazionapoli.it - Problema in attacco? Meret risponde in conferenza e lancia già un messaggio all’Udinese

Napoli Lazio, finisce 0-1 per gli ospiti: arrivano le parole di Alexdurante lastampa post partita.Allo stadio Diego Armando Maradona si è conclusa la gara tra Napoli e Lazio con la disfatta dei calciatori di Antonio Conte. I partenopei non sono riusciti a bucare la porta avversaria ed Isaksen ha approfittato di un piazzamento errato della difesa azzurra per decidere il match. Il doppio confronto tra Coppa Italia e Serie A assume completamente tinte biancoceleste. Rispetto al match, Alexha rilasciato alcune dichiarazioni durante lastampa post partita.Napoli Lazio,sicuro: “Abbiamo giocato bene, dispiace perdere così”Sulla partita disputata,ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buona gara in generale, tenuto per gran parte del match la palla creando pericoli.