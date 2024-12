Lanazione.it - Prato, incendio nella casa di accoglienza per uomini soli. Struttura evacuata

, 9 dicembre 2024 – Intorno alle 4.30 della scorsa notte a, in via Fiorentina, si è sviluppato unall'interno di “Anna”, ladipered emarginati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. L'edificio è stato evacuato e cinque ospiti della- italiani, tra cui due anziani - sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santo Stefano per accertamenti. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono giunti il vicesindaco diSimone Faggi e l'assessore al sociale Sandro Malucchi. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause che hanno dato origine all'. Se ladovesse essere dichiarata inagibile, l'amministrazione comunale dovrà trovare un'altra collocazione ai circa venti ospiti della