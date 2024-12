Ilfattoquotidiano.it - Naska “benedice” al Forum una proposta di matrimonio finita male (ma sarà vero?) – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al concerto disabato scorso aldi Assago sold out è stato il trionfo del punk rock italiano e dell’arte circense. Infatti l’allestimento del palco ricordava molto il circo e si riallacciava al concept dell’ultimo disco dell’arista “The Freak Show”. Ma tra giocolieri e saltimbanchi c’è stato spazio per una rocambolescadi. Infattiad un certo punto ha interrotto lo show per dar voce a una coppia di ragazzi. Lui le ha chiesto la mano in ginocchio, ma lei ha scosso la testa rispondendo di no ed è scappata via. Una gag ben riuscita che si è inserita nel live già surreale e ricco di colpi di scena.Intanto davanti agli 11mila spettatori delè stato annunciato il suo nuovo show nei teatri dal titolo “Unplugged Tour” che vedràad esibirsi, da aprile 2025, nei più importanti e grandi teatri italiani per un tour intimo e con arrangiamenti diversi.