Ilgiorno.it - Morte di Ramy, svolta nell’inchiesta: due carabinieri indagati per favoreggiamento e depistaggio

Milano, 9 dicembre 2024 – Si complicano le indagini relative alladiElgaml: la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli, in vista degli accertamenti, duecontestando a entrambipersonale e. Il carabiniere alla guida era già iscritto per omicidio stradale come il 22enne Fares Bouzidi, che era alla guida del TMax a bordo del quale si trovava anche il 19enne rimasto ucciso nello schianto del mezzo dopo un lungo inseguimento, la notte del 24 novembre scorso, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, nel quartiere Corvetto a Milano. Si indaga per falso in relazione al verbale d'arresto per resistenza per Bouzidi, che non faceva riferimento all'impatto tra auto e moto. E persulla presunta cancellazione di un video di un testimone.