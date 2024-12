Mistermovie.it - Mister Movie | Aaron Taylor-Johnson chiede a Wanda della Marvel perché non ha fatto rivivere il suo Quicksilver

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Con l’uscita imminente di Kraven the Hunter,torna a parlare del suo passato nell’MCU, condividendo curiosità sul ruolo diin Avengers: Age of Ultron (2015). Durante una recente intervista, l’attore ha raccontato del suo legame con Evan Peters, che ha interpretato lo stesso personaggio nell’universo Fox, e ha sollevato una domanda interessante riguardo a Scarlet Witch.Un, due attori e una curiosa coincidenzaclass="wp-block-heading">ha interpretato Pietro Maximoff, alias, nel secondo film degli Avengers, dove il suo personaggio muore eroicamente per salvare i cittadini di Sokovia. Evan Peters, invece, ha vestito i panni dello stesso personaggio nei film degli X-Men targati Fox.