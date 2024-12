Calciomercato.it - Milan, cosa cambia con l’infortunio di Pulisic: il possibile rientro e tutte le alternative di Fonseca

Leggi su Calciomercato.it

Pessime notizie per l’allenatore portoghese, che rischia di rivedere il suo giocatore migliore e più decisivo direttamente in Arabia SauditaCome si dice in questi casi, piove sul bagnato in casa. La situazione di classifica dei rossoneri è tutt’altro che rosea, a maggior ragione dopo la sconfitta contro l’Atalanta che poteva essere una grossa chance per accorciare dal gruppo di testa. Invece la forbice si è allargata ulteriormente, visto che sia Fiorentina che Lazio hanno vinto complicando la corsa anche per la Champions League. Sono 9 ora i punti di distacco dal quarto posto, con sole 6 vittorie in 14 partite giocate in campionato.Paulo(LaPresse) – calciomercato.itC’è aria pesante attorno a Paulo, il clima soprattutto non appare serenissimo anche dopo lo sfogo davanti alle telecamere per il gol convalidato a De Ketelaere, usando toni e parole abbastanza forti.