Memissima: è Sangiuliano il personaggio più "memato" del 2024

È Gennaroil “piùdell’anno” ai Meme Awards di: il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory che si svolge ogni anno a Torino e che assegna l’Oscar dei meme e premia le pagine e i memer più irriverenti e creativi da tutta Italia all’interno di un grande evento che ha ospitato anche le migliori agenzie di comunicazione.Tornato alla ribalta proprio in questi giorni per le nuove intercettazioni sul caso– Boccia, l’ex ministro della Cultura trionfa nella notte degli Oscar dei Meme, stravincendo la categoria dipiùdell’anno. La statuina dell’Oscar – “trasfigurata” nel volto da un meme, appunto – viene ‘virtualmente’ accettata da un divertentissimoin AI che ringrazia il festival attraverso un video meme (scaricabile qui) che il festival invita a condividere sul web.