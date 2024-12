Agi.it - Manovra, dal vertice di maggioranza 'aggiustamenti' su imprese, famiglie e sanità

Leggi su Agi.it

AGI - I leader delladopo due ore ditrovano un'intesa su alcune modifiche da apportare allain vista della settimana di lavoro in Commissione Bilancio alla Camera, con l'obiettivo approvare il mandato al relatore sul testo tra il 13 e il 16 dicembre. La breve nota finale parla di "clima molto collaborativo" che ha "consentito di condividere alcuni" a partire da "". Il confronto tra la premier Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di NM Maurizio Leo, il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti e il suo vice Maurizio Leo ha portato a recepire alcuni punti comuni. Alcuni provvedimenti sarebbero stati perorati soprattutto da Forza Italia e Lega: dallo stop al blocco del turn over per le forze dell'ordine e gli enti locali all'ampliamento da 30 a 35mila euro della flat tax per i lavoratori dipendenti.