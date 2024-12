Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a San Lazzaro: evacuazioni e allerta arancione per rischio frane

Torna l’incubo. Le abbondanti precipitazioni del pomeriggio di ieri hanno fatto nuovamente scattare la preoccupazione tra i residenti. In particolare a Sandove, a causa del superamento della soglia 3 del livello idrometrico dell’Idice e del torrente Zena, l’Amministrazione comunale ha disposto nella tarda serata di ieri, con effetto immediato, l’evacuazione dei piani interrati e dei piani terra (con l’obbligo quindi di recarsi ai piani alti) di tutte quelle abitazioni che si trovano a ridosso dei corsi d’acqua interessati dall’ondata diche sta attraversando il territorio della provincia di Bologna. Nello specifico, l’ordine di evacuazione riguarda le seguenti strade: Farneto (tutte le vie); Mura San Carlo: via del seminario; Idice: via del Fiume (tutti i civici); Pizzocalvo - tutte le vie, comprese via Molino grande, via Pedagna, via Fonde’ da incrocio via Palazzetti al civico 24 e via Andreoli.