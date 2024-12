Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: momenti di riflessione per i due giocatori, il cinese sta leggermente meglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:10è immerso nei suoi pensieri, ha speso più di 50 minuti per le prime 10 mosse ed è atteso a giocare l’11a.vha un’ora, 41 minuti e 9 secondi.11:07 Mentre si attende la mossa di, ieri si sono conclusi i Campionati Europei rapid, con vincitore il russo passato in quota Slovenia Vladimir Fedoseev davant all’ucraino Anton Korobov e al georgiano Baadur Jobava. Da oggi la rassegna omologa blitz, cui parteciperà anche Danyyil Dvirnyy per l’Italia.11:03si è fermato a pensare e non a torto, nel senso che probabilmente non si aspettava 10. h6 e questa è anche una delle chiavi del match. Il fatto è che a prima vista suona molto difensiva questa mossa, non essendoci assolutamente piani per una successiva g5.