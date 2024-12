Anteprima24.it - Libera Benevento: “Serve una rivoluzione collettiva delle coscienze contro la normalizzazione dei comportamenti corrotti”

Tempo di lettura: < 1 minuto“I reati di corruzione necessitano un’attenzione particolare da parte della pubblica opinione. Meno d’impatto (in quanto generalmente non si spara) ma di forti ripercussioni sulla ricchezza, sul benessere, sul futuro e sulla libertà di un territorio.Corruzione, malaffare, clientelismo non necessitano di essere inquadrati tra i reati della criminalità organizzata.Si può dare e ricevere una mazzetta per appalti truccati, incarichi professionali, concorsi ed altro, anche senza essere affiliati.E ciò rende ancor più difficile decodificare ie scelte.Importante è la trasparenza, ma non basta, dobbiamo essere tutti maggiormente monitoranti e critici, le inchieste non possono essere derubricate solo come notizie che passano via con un click.Dobbiamo sollecitare unaladei, che alimentano ingiustizie, disuguaglianze, povertà.