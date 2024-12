Iodonna.it - L'ennesimo colpo di scena stravolge la serie turca. Quali saranno le conseguenze?

La nuova puntata di Hercai, in onda oggi alle 21.30 su Real Time, ruota attorno alla ricerca della lettera di Dilsah. Reyyan vuole trovarla perché pensa che sia l’unico modo per scagionare definitivamente Hazar da ogni accusa. Miran la aiuta perché è convinto che così facendo potranno riavvicinarsi. Nessuno dei due, però, sa che la risposta alle mille domande è sotto i loro occhi: sarà Esma a rivelare un segreto taciuto per tutti questi anni, prima di lasciare Midyat. Novembre 2024, lee i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai”: Hazar mente e Reyyan lascia Miran Hercai, anticipazioni puntata 9 dicembre: tramaHazar (Serhat Tutumluer) è tornato a casa contro il volere dei medici, ma lo ha fatto per frenare la sete di vendetta del padre Nasuh (Macit Sonkan) e per convincere Reyyan (Ebru Sahin) a divorziare da Miran (Acini Akinözü).