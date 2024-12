Ilnapolista.it - Lega Serie A, Simonelli non ce la fa: fallisce il colpo di Inter, Juve, Galliani, insomma dei Gravina boys

Secondo quanto riporta RaiNews24, Ezionon ha raggiunto il quorum nell’Assemblea dellaA convocata per l’elezione del nuovo presidente di, commercialista vicina aha ottenuto 13 voti, per raggiungere il quorum ne servivano almeno 14.Nessun accordo su, non sarà il presidente di, non è quindi riuscito ha raggiungere il quorum. Adesso laA convocherà una nuova assemblea, il quorum sarà ancora fissato a 14 voti, dalla terza votazione in poi scende a 11 preferenze.Leggi anche:A, l’ex commercialista di Berlusconiin pole per sostituire Casini (CorSera)Diversi presidenti sembravano orientati a supportare, ex commercialista di Silvio Berlusconi e amico di Adrianoche ne ha perorato la causa.