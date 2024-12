Linkiesta.it - L’andreottismo 2.0 di Meloni funziona nell’Italia senza opposizione seria

Leggi su Linkiesta.it

La stabilità del governo italiano è un dato oggettivo, tanto che le opposizioni non si pongono nemmeno lontanamente l’obiettivo di rovesciare Giorgia, rassegnandosi ad aspettare le elezioni del 2027. Ma di qui a teorizzare una superiorità della nostra premier rispetto al resto del mondo è un pochettino, diciamo così, forzato. Si tratta di un’illusione ottica.Il caso ha voluto che, a fronte della stabilità italiana, Germania e Francia stiano sbandando forte, ma è una pura coincidenza temporale. Peraltro è probabile che nei prossimi due o tre mesi sia Berlino sia Parigi riusciranno a risolvere il problema della loro governabilità (più facile per la Germania che a febbraio avrà verosimilmente un governo a guida popolare, mentre la Francia deve prima trovare le modalità per formare un governo decente).