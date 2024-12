Quotidiano.net - Istat, coppie senza figli in aumento: sorpassano quelle con prole

Roma, 9 dicembre 2024 – Leconsono oggi in minoranza rispetto a. A certificare il sorpasso è l’nella pubblicazione della distribuzione per tipo dei 16,4 milioni di nuclei familiari italiani, nel confronto fra 2001, 2011 e 2021. “Sono dati molto interessanti, conseguenza delle grandi trasformazioni demografiche degli ultimi decenni – spiega il professor Gianpiero Dalla Zuanna in un recente contributo per neodemos.info, il portale di divulgazione sulle tendenze della demografia mondiale e italiana”. “Innanzitutto – osserva Dalla Zuanna - dopo il considerevoleosservato fra 2001 e 2011, nel decennio 2011-2021 i nuclei familiari diminuiscono di numero, passando da 16,6 milioni del 2001 a 16,4 milioni del 2021”. "La diminuzione del decennio 2011-2021 – spiega il professore - non riguarda tutte le tipologie di nuclei familiari.