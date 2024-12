Nerdpool.it - Incoronato il campione del Tekken World Tour

IlGlobal Finals 2024, tenutosi a Tokyo, si è concluso con la vittoria di VARREL Rangchu dopo un intenso scontro con Falcons Atif Butt. L’evento delle prime Finals ha anche incluso alcuni importanti annunci, svelando il2025 e alcuni dei piani per la Season 2 di8, che inizierà nella primavera del 2025. I giocatori possono anche aspettarsi nel corso dei Game Awards il 12 dicembre di vedere l’ultimo personaggio DLC della Season 1.8 continua a fornire nuovi contenuti dopo il suo lancio nel gennaio 2024, aggiungendo per la prima volta un nuovo capitolo della modalità Storia e fornendo ai giocatori nuovi personaggi e stage, oggetti di gioco ed entusiasmanti collaborazioni con marchi di alto profilo come NIKE e Gentle Monster.Durante l’evento sono anche stati svelati alcuni aggiornamenti per8 come il Photo Mode che è stato ulteriormente migliorato con una funzione di ricerca che permette ai giocatori di localizzarne altri usando il loroID.