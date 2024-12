Nerdpool.it - In arrivo un nuovo gioco di Demon Slayer

Oggi SEGA ha annunciato l’di undedicato al mondo di, che si intitolerà– Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicle. Iltitolo dedicato all’opera di Koyoharu Gotogue arriverà il prossimo anno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Steam, and the Nintendo Switch.Hinokami Chronicles 2 è un avvincente picchiaduro ad arene del team CyberConnect2 che si basa sull’originale Hinokami Chronicles, il cui numero di copie fisiche e digitali vendute ha superato i 4 milioni di unità in tutto il mondo. La modalità Storia del sequel riprenderà da dove si era interrotto ilprecedente, permettendo ai fan di calarsi ancora una volta nei panni di Tanjiro Kamado. Questa volta, i fan potranno rivivere molti dei momenti emozionanti dell’Arco del distretto dell’intrattenimento, dell’Arco del villaggio degli spadaccini e dell’Arco dell’allenamento dei Pilastri.