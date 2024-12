Dilei.it - Il make up nude non è nei stato così di tendenza! Ecco tutti i prodotti per realizzarlo

Che la semplicità sia la miglior arma di seduzione ce lo hanno dimostrato nel tempo le più grandi attrici, donne di spettacolo e icone di bellezza che hanno dettato legge in fatto di trucco e beauty look, eleggendo il-upa massima espressione di raffinatezza ed eleganza.Ma dimenticatevi le tonalità simili al beige o che tendono a spegnere e opacizzare l’incarnato, perché il-upmoderno e che meglio si addice a impreziosire il vostro viso, gioca coni colori neutri della palette dei/marroni freddi, del nocciola e delle sfumature taupe. E senza dimenticarsi di un tocco chic in versione shine, che illumini il volto in modo naturale e con un trucco che pur essendo impercettibile si fa notare con la massima eleganza e stile.Come si realizza un-upUn trucco che, per essere realizzato nel modo giusto, necessita di due step di base: le mosse giuste e igiusti.