Formiche.net - Il M5S era già morto, ora Conte abbia il coraggio di cambiare il nome al partito. Il commento di Cangini

Non poteva che finire male e infatti male è finita. Nulla è rimasto del Movimento 5 Stelle antemarcia e, in fondo, è giusto così. La pretesa di rimuovere il concetto di leadership secondo il principio demagogico del “uno vale uno”, l’idea che le scelte politiche strategiche del Movimento venissero adottate non dai suoi rappresentanti ma dai suoi iscritti, la retorica della “trasparenza assoluta” nel processo decisionale, il mito della democrazia immediata, il rifiuto di utilizzare denaro pubblico, l’indisponibilità a stringere alleanze politiche nonostante la legge elettorale le imponga, la rotazione sistematica degli incarichi parlamentari, il limite dei due mandati come se la politica non fosse una professione ma un’avventura occasionale. Erano questi i punti caratterizzanti l’identità politica grillina e, immaginando che Giusepperevocherà anche il limite dei due mandati parlamentari, di questi punti non ne è sopravvissuto neanche uno.