I migliori panettoni e pandori di Natale al supermercato? Ecco la classifica 2024 di Altronconsumo

Mariah Carey direbbe “It’s time!”. Dopo l’8 dicembre anche i più restii a tirare fuori gli scatoloni per addobbare casa con le decorazioni natalizie devono arrendersi:è davvero alle porte. Questo vuol dire che le famiglie italiane stanno iniziando a pensare anche al menu da proporre nei giorni di festa, quando con amici e parenti si ritroveranno a tavola per trascorrere del tempo insieme. Ogni buon pasto che si rispetti, però, non può concludersi senza il dolce, e come da tradizione Altroconsumo si premura di stilare ladeiche affollano le corsie dei supermercati.LADEIDI ALTROCONSUMO – Per quel che riguarda i, l’organizzazione di consumatori ne ha messi a confronto 12 eseguendo dapprima analisi di laboratorio volte a verificare eventuali irregolarità nella produzione (come la presenza di muffe e lieviti, ad esempio), poi affidando a una doppia giuria di pasticcieri e consumatori la prova d’assaggio per valutare sapore, odore, aspetto e consistenza del dolce.