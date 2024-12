Oasport.it - Golf, Scheffler fa 9 in un anno aggiudicandosi l’Hero World Challenge. Secondo Tom Kim

Scottiechiude l’in bellezza. Lo statunitense si è aggiudicatoda campione in carica con un distacco di ben 6 colpi sul coreano Tom Kim. Per, che questo week end ha pareggiato il record del torneo, si tratta della miglior stagione in carriera e, a dirla tutta, quella del 28enne è una delle migliori stagioni individuali di sempre. Solamente Tiger Woods, per ben 3 volte, è riuscito a guadagnare più punti della classifica mondiale in unsolare.Per, che ha chiuso la domenica di gioco con un -9 per un totale di -25, si tratta del 9° titolo nel 2024. Le altre vittorie sono: Tour Championship; Travelers Championship; The Memorial Tournament presented by Workday; RBC Heritage; Masters Tournament; THE PLAYERS Championship; Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard; Olimpiadi.