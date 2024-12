Biccy.it - Gli avvocati di Lulù Selassié su una testimone dell’accusa: “Ha commentato sui social”

Lo scorso 3 dicembre è trapelata online la notizia cheSelassiè è stata denunciata da Manuel Bortuzzo con l’accusa di stalking e oggi, a distanza di una settimana, glidi lei hanno rotto il silenzio via stampa con una nota diramata da ANSA.“La diffusione illecita di informazioni ha provocato una sequela di commenti ingiuriosi e diffamatori che sta travolgendo non solo la nostra assistita, ma anche i suoi più stretti familiari” – hanno scritto gliNiccolò Vecchioni ed Edoardo Albertario – “Negli ultimi giorni numerose testate giornalistiche hanno riportato notizie in merito al procedimento penale che vede la nostra assistita imputata del reato di atti persecutori. Molti di questi articoli citano ampi stralci dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti della sig.ra Selassiè e di verbali di dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ovvero informazioni la cui divulgazione è vietata dalle norme sul diritto di accesso agli atti processuali”.