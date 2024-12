Movieplayer.it - Glen Powell fornisce aggiornamenti sul progetto segreto di J.J. Abrams

Leggi su Movieplayer.it

commenta per la prima volta la sua recente nomination ai Golden Globe esul suo prossimotop-secret con il regista J.J.è uno degli attori più richiesti di Hollywood e figura tra le star più popolari del 2024, secondo la classifica stilata da IMDb. Reduce da successi come Tutti tranne te e Hit Man, per cui ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe, l'attore è attualmente impegnato sul set londinese del celebre remake di The Running Man di Edgar Wright. Durante una recente intervista con Deadline,ha commentato per la prima volta la sua nomination ai Golden Globe e ha fornito alcunisul prossimotop-secret a cui lavorerà con il regista J.J.. Il .